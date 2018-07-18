СМИ о заговоре: азербайджанцы планировали свергнуть Алиева

10 июля во втором по величине городе Азербайджана произошли массовые беспорядки. Так, несколько сотен человек, вооруженные ножами и палками, собрались у мэрии города Гянджи, угрожая расправой местному мэру Эльмару Велиеву.

Фото: соцсети

Собравшиеся у здания мэрии были религиозными радикалами, преимущественно — шиитами. Они требовали освобождения из-под стражи гражданина Российской Федерации, уроженца города Гянджи Юниса Сафарова. Он планировал покушение на главу города Эльмара Велиева. По данным азербайджанских органов внутренних дел, Сафаров желал сменить действующую на территории Азербайджана политическую власть на шиитскую теократию.

Сообщается, что Юнис Сафаров участвовал в боевых действиях на территории Сирийского государства на стороне режима Башара Асада. На войну Сафаров отправился после учебы в Исламском университете Кума — религиозной столице Ирана, центральной резиденции шиитских богословов. Опыт войны в Сирии на стороне шиитов побудил Сафарова к покушению на мэра Гянджи.

Таким образом, он хотел, чтобы на территории республики Азербайджан начались массовые беспорядки, конечной целью которых стал бы государственный переворот, свержение действующего главы государства Ильхама Алиева и провозглашение в стране шиитской теократии.

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