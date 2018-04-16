Началось: Армения пошла по пути Украины

Армения может не увидеть Сержа Саргсяна премьер-министром. Против его долголетия на политической арене в Ереване протестуют воинственно настроенные "молодые люди".

В Ереване в понедельник, 16 апреля, прошли демонстрации против выдвижения бывшего президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. В результате столкновений между полицией и митингующими на проспекте Баграмяна были пострадавшие.

Как сказал "Правде.Ру" армянский политолог Айкак Аршамян, полиция закидала людей шумовыми гранатами, "я сам видел, пять-шесть пострадавших, которых увезла "скорая". "Молодые люди, среди которых было много студентов, закрыли несколько главных улиц в Ереване и пошли на улицу Баграмяна, которая ведет к парламенту. И там их встретил очень большой полицейский кордон", — рассказал эксперт в интервью "Правде.Ру".

Он объяснил, что "молодые люди" протестуют против выдвижения кандидатуры Саргсяна на пост премьера от правящей партии. "Люди не хотят видеть этого человека на третий срок у руля государства. Он два срока отбыл президентом. Если он станет премьер-министром по новой Конституции, то у него будет больше полномочий, чем раньше", — заметил в интервью "Правде.Ру" Айкак Аршамян

"Я думаю, что сегодня около 10 тысяч человек вышли на улицу, и если людей будет больше, правящая партия станет думать, что она делает", — сделал вывод эксперт "Правды.Ру".

Напомним, Армения стала парламентской республикой в соответствии с поправками в Конституцию, принятыми по итогам референдума 2015 года. Правящая Республиканская партия Армении (РПА) и фракции Армянской революционной федерации (Дашнакцутюн) 16 апреля единогласно одобрили Саргсяна в качестве кандидата на эту должность. Парламент должен проголосовать по этому вопросу 17 апреля.

Армения старается проводить так называемую "многовекторную политику". Так, страна, являясь частью Евразийского экономического содружества, членом военно-политического блока ОДКБ, в прошлом году подписала "Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве" с Евросоюзом, которое фактически является облегченной версией "Соглашения об ассоциации с ЕС". Армянские военные проходят стажировку по программе индивидуального сотрудничества с НАТО.

Россия обладает в Армении военной базой в Гюмри, которой может лишиться, если Армения пойдет по пути Украины, то есть станет националистическим государством. Одним из наиболее чувствительных вопросов для Армении остается конфликт вокруг Нагорного Карабаха. Националисты обвиняют Россию в том, что она недостаточно поддерживает Армению в этом вопросе, отдавая предпочтение Азербайджану. Сержа Саргсяна они называют "приспешником Кремля".

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