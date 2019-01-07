Трансгуманизм на Украине нарушает многовековые традиции

С 11 января на территории Украины вступают в силу поправки в законе, который регулирует интимные отношения. Для законных половых отношений понадобится недвусмысленное согласие партнера. Интернет — пользователи увидели в этом нарушение традиций страны.
Многих жителей Украины новые поправки, касаемо настолько личных аспектов жизни смутили, а кого-то даже рассмешили. В социальных сетях идет бурное обсуждение о том, каким конкретно образом нужно будет фиксировать согласие своего полового партнера. Население страны выдвинуло теории о том, что понадобится видео или аудио фиксация данного процесса.
Однако на этом шутки заканчиваются и начинается уголовная ответственность. За отсутствие согласие полового партнера грозит от трех лет лишения свободы. Срок наказания может быть гораздо больше при отягчающих обстоятельствах.
Данный вопрос вызвал споры и о самой сути вторжения властей в личную жизнь населения. Многие считают, что подобные поправки отменяют многовековые нравственные, культурные и религиозные традиции прошлого. При этом, в скором времени, таким вторжением можно будет влиять и на личность людей, затрагивая самые интимные аспекты жизни.
Читайте также:
Тема секса на Украине раскрыта
"Укрзализныця" соблазняет пассажиров "интимными…
Украинские любовники шокировали итальянцев сексом…
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин обратился к китайским военным с призывом готовиться к боевым действиям.
Верховная рада перед своими каникулами утвердила перечень памятных дат на 2019 год. В нем значится, в частности, празднование 110-й годовщины Степана Бандеры.
Американские сенаторы резко отреагировали на обстановку в Украине и заявили, что она стала неуправляемой, а также приносит только проблемы Евросоюзу и США.
Протесты "желтых жилетов", торговые войны, победы "популистов" и "националистов" говорят о том, что мир переживает период трансформации. Каковы риски 2019 года?