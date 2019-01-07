Трансгуманизм на Украине нарушает многовековые традиции

С 11 января на территории Украины вступают в силу поправки в законе, который регулирует интимные отношения. Для законных половых отношений понадобится недвусмысленное согласие партнера. Интернет — пользователи увидели в этом нарушение традиций страны.

Многих жителей Украины новые поправки, касаемо настолько личных аспектов жизни смутили, а кого-то даже рассмешили. В социальных сетях идет бурное обсуждение о том, каким конкретно образом нужно будет фиксировать согласие своего полового партнера. Население страны выдвинуло теории о том, что понадобится видео или аудио фиксация данного процесса.

Однако на этом шутки заканчиваются и начинается уголовная ответственность. За отсутствие согласие полового партнера грозит от трех лет лишения свободы. Срок наказания может быть гораздо больше при отягчающих обстоятельствах.

Данный вопрос вызвал споры и о самой сути вторжения властей в личную жизнь населения. Многие считают, что подобные поправки отменяют многовековые нравственные, культурные и религиозные традиции прошлого. При этом, в скором времени, таким вторжением можно будет влиять и на личность людей, затрагивая самые интимные аспекты жизни.

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