Разочарованная в Западе Чехия видит в России союзника

Немецкое издание Handelsblatt опубликовало статью Юлиана Хайслера. В ней журналист отмечает о понижении уровня доверии чехов к Евросоюзу и все нарастающий скептицизм к Североатлантическому альянсу.

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Юлиан Хайслер ссылается на слова чешского политика Милана Хорачека. По мнению последнего, чехи разочарованы в Евросоюзе из-за того, что в последнее время страны-участницы международного клуба не могут найти общего языка. Милан Хорачек отмечает, что на сегодняшний день чехи отвернулись от Запада и ищут поддержки и дружбы в другой стороне.

Заметна и активная пророссийская позиция главы Чешской республики Милоша Земана. Этот политик один из немногих в Европе выступал за отмену санкций против Российской Федерации, а присоединение полуострова Крым предлагал рассматривать как свершившийся факт, с которым уже ничего нельзя поделать. Очевидно, что подобная риторика выбивается из общеевропейской повестки дня в отношении России.

Если вернутся к отношению к России со стороны рядовых чешских граждан, стоит упомянуть о результатах исследования Международного республиканского института. Так, согласно данным, предоставленным институтом, почти 40 % подданных Чехии считают, что Российская Федерация могла бы стать союзником Чехии против ЕС. По мнению граждан Чехии, Евросоюз "принуждает их к отказу от привычных ценностей".

Буквально вся Европа трепещет от страха перед тем, что наплыв мигрантов может изменить континент до неузнаваемости. Неизвестность — самое страшное, что может быть в данной ситуации. Сегодня Чехия видит в Российской Федерации защитницу Европы, и готова стать с ней плечом к плечу.

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