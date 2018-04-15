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Источник Правда.Ру

Германия расстроена отчуждением между Москвой и Западом

Мир » Европа » Восточная Европа

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что мировые страны и политики должны сегодня побеспокоиться о быстро растущем отчуждении между россиянами и жителями западных стран, которое происходит на фоне обострения международной обстановки.

Германия расстроена отчуждением между Москвой и Западом. Германия расстроена отчуждением между Москвой и Западом
Фото: REX

"Мы не должны Россию в целом, страну и ее народ, объявлять врагами", — цитирует главу государства "Бильд ам зонтаг". Штанмайер считает, что инцидент в Солсбери вызывает беспокойство, однако, больше всего сегодня должно беспокоить стремительно растущее отчуждение между Россией и Западом. По мнения президента ФСР, последствия этого уже вышли за рамки данного инцидента.

"Противодействовать этому опасному отчуждению — вот вызов и задача ответственных политиков", — сказал президент ФРГ.

И европейские политики не должна отказываться от критики действий России, однако делать это необходимо при помощи прямого диалога между странами.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер заявил, что считает необходимым возобновление диалога между Германией и Россией. Об этом он сообщил на открывшемся 10 октября в Мюнхене IV Молодежном форуме "Петербургского диалога" "Молодое поколение для будущего германо-российских отношений".

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