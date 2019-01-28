Энергетически "независимая" Польша оказалась зависима от России

Британская газета Financial Times сообщила о трудностях, которые возникнут при строительстве польского газопровода Baltic Pipe. Издание считает, что Польше в обязательном порядке нужно будет заключать соглашение с "Газпромом", так как на дне Балтики уже проходит "Северный поток-2".
Эксперты отмечают, что при любых вариантах, два газопровода будут пересекаться. Поэтому необходимо, чтобы оба проекта были технически согласованы. Также эксперты подчеркивают, что Варшава ранее выступала против "Северного потока-2", поэтому теперь Россия может воспользоваться своим положением и максимально отсрочить строительство Baltic Pipe.
"Соглашение — это скорее технический вопрос. То есть непосредственно строителям и другим специалистам нужно будет решить, как газопроводы буду пролегать по дну Балтики и не затрагивать друг друга. Но не стоит забывать об "особом" отношении Польши к "Северному потоку-2". Польские власти активно выступали против строительства российского газопровода, и теперь Россия вправе затянуть вопрос согласования", — считает аналитик Роберт Томашевский.
Напомним, польские власти сообщили о намерениях строить Baltic Pipe в феврале прошлого года. Польские газопровод будет проходить по дну Балтийского моря в Данию, а затем в Норвегию. Ввод Baltic Pipe в эксплуатацию запланирован на 2022 год.
Ранее "Правда.Ру" рассматривала позицию украинских властей, которые надеются на приостановку строительства газопровода "Северный поток-2" Еврокомиссией. На Украине считают, что страны Европы должны пересмотреть Газовую директиву ЕС, и внести туда изменения.
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