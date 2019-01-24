Stratfor: НАТО в Черном море уперлось в "русскую стену"

Ситуация после конфликта между ВМФ Украины и российской береговой охраной в Керченском проливе остается напряженной по сей день. Военные корабли НАТО двинулись в Черное море, чтобы поддержать Украину. На данный момент Россия препятствует свободе передвижения украинских судов в Азовском море.
Военные зарубежные корабли, которые находятся в Черном море для поддержания порядка и поддержки Украины находятся под постоянным контролем российских властей. Во время своего последнего захода в Черное море 19 января эсминец ВМФ США "Дональд Кук" посетил грузинский порт Батуми, но каждое действие экипажа и маневры в море были под наблюдением военных судов России. В декабре прошлого года этот регион посетило и британское гидрографическое судно "Эхо". Британское военное присутствие в Черном море открыто увязалось с инцидентом в Керченском проливе, и министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон поднялся на борт украинского фрегата.
Операции в Черном море НАТО проводила и раньше, но особое значение они приобрели после разрыва отношений России и Украины. Корабли НАТО вряд ли напрямую бросят вызов российским ограничениям свободы судоходства, войдя в Азовское море сквозь Керченский пролив. По Конвенции Монтрё присутствие НАТО строго ограничено, накладываются рамки на количество военных кораблей нечерноморских государств и продолжительность их присутствия.
Вооружение российского флота значительно лучше в черноморском бассейне, нежели у других стран. У России есть проецировать значительные силы посредством сухопутных ракетных систем и ВВС.
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