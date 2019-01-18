Журналистку из Финляндии расстроил вкус российских продуктов

Журналистка из Финляндии, проживающая в России написала статью, в которой рассказала о некоторых некачественных местных продуктах.
Финка Марьо Няккий высказала мнение, что на качество продуктов в России сильно влияет продуктовое эмбарго, введенное в отношении западных стран в ответ на санкции. Походы в продовольственные магазины в России Марьо сравнила с посещением комнаты смеха, в которой находятся кривые зеркала.
Журналистку насмешило сходство всех продуктов с финскими, однако вкус совсем не похож на тот, что можно встретить в Финляндии.
По словам финки, продукты в магазинах выглядят так же, как в Финляндии, однако вкус у них другой. Марьо считает, что попытка перенести производство некоторых товаров в России неплохая, однако российские коровы и куры не могут быть гарантом финского качества, хотя бы из-за того, что выращены они в Росси, в конкретной среде. Так молоко имеет совершенно другой, не хороший и не плохой.
Знакомый вкус девушка почувствовала лишь от киселя, который купила не имея никакой надежды. «Да, это тот самый продукт, который продается в Финляндии как черничный кисель, и которым я заливаю овсяную кашу во время завтрака» - рассказала Няккий.
Напомним, что российское эмбарго на импорт некоторых товаров из европейских стран действует с лета 2014 года. Под запретом оказались мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, а также молочная продукция.
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