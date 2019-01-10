СМИ: "желтые жилеты" призвали обрушить банковскую систему ЕС

В конце минувшего года Францию потрясла волна массовых уличных беспорядков. Облаченные в желтые жилеты граждане страны требовали от правительства пересмотреть политику повышения цен на топливо.

Но протесты и погромы, оказывается, далеко не все, что приготовили французские митингующие. Так, в европейских средствах массовой информации недавно появилась информация о том, что они якобы собираются в ранее назначенный день, в одно и то же время, снять со своих банковских счетов максимально возможную сумму денег наличными. Это, по мнению "желтых жилетов", обрушит не только экономику Франции, но и банковскую систему Евросоюза.

Главные идеологи протестного движения в современной Франции указывают на то, что в таком поступке нет ничего незаконного, ведь клиент волен распоряжаться своими деньгами так, как ему заблагорассудится. Эксперты же из Европы считают, что у "желтых жилетов" все может получиться. И, следовательно, для банковской системы ЕС идея недовольных властью французов действительно является самой настоящей угрозой.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что неонацисты готовили покушение на действующего президента Франции Эммануэля Макрона. Уничтожить главу государства злоумышленникам помешали местные правоохранительные органы.

Читайте также:

Франция продала меч, который снесет ей голову