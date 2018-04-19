В Сирии нашли уникальную модификацию Т-90

В Сирии в рядах правительственной армии журналисты заметили российский боевой танк Т-90 уникальной модификации. Его фото было опубликовано в "твиттере" пользователем Wael Al Russi, который регулярно публикует снимки с позиций сирийской армии.

Фото: twitter.com/@WaelAlRussi

"Уникальность данной машины заключается в том, что таких "девяностых" в 2004–2005 годах было выпущено всего две штуки. Вместо башен, которые изготавливались сварными, здесь применили литую, как на ранних моделях образца 1992 года", — пишут журналисты "РГ".

Корреспондеты разглядели особенности конструкции танка. "Командирскую" специализацию Т-90 выдают две установленные радиоантенны, видны блоки встроенной динамической защиты" Контакт-5" и комплекс оптико-электронного противодействия "Штора-1", пишут авторы. По их мнению, такие боевые машины стали переходными к более совершенным вариантам.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что сразу несколько интернет-источников опубликовали фотографии выстроенных в ряд почти 20 танков Т-90 якобы поставленные Россией сирийской армии. Причем, на фото видны как Т-90А, так и более старые Т-90 образца 1992 года.

Пока не возможно точно узнать, когда именно были сделаны эти фотографии. Некоторые из экспертов считают, что перед нами, возможно, не новое подкрепление, а старые фото машин, которые появились в Сирии еще в 2015 году. Их число не превышал трех десятков машин.

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