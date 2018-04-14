СМИ: американцы испытали на Сирии новейшие ракеты

При ударах по Сирии состоялось первое боевое применение американских высокоточных крылатых ракет класса "воздух — поверхность" AGM-158 JASSM, сообщают западные СМИ со ссылкой на источники.

Издания публикуют фотографию ракет на сверхзвуковых бомбардировщиках B-1B, якобы принявших участие в нападении на Сирию. На фото видны три новейших ракеты. Результат их применения неизвестен.

Высокоточные ракеты позволяют наносить удар из-за пределов сирийского воздушного пространства. Их особенностью является уменьшенная радиолокационная заметность. Каждая ракета стоит несколько сотен тысяч долларов. Ракета предназначена для поражения особо важных и защищенных целей.

До атаки на Сирию западные аналитики говорили, что применение такого оружия позволит американцам избежать случайного поражения российских объектов.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ о бомбардировке Сирии. США, Франция и Британия нанесли ракетные удары с различных носителей. Было выпущено свыше 100 ракет. По меньшей мере 20 из них были перехвачены сирийскими ПВО. Жертв нет.

В Америке некоторые политики охарактеризовали решение Трампа как незаконное, неконституционное и рискованное.

Хозяина Белого дома критикуют по большей части не за сам факт атаки, а за то, что она была проведена без одобрения законодателей. Впрочем, и в этих условиях многие решение Трампа поддержали.