Опрос: большинство японцев не верят в успех переговоров с Россией

22 января крупнейший японский медиахолдинг Fuji TV рассказал об итогах соцопроса среди жителей Японии, в котором приняли участие около 1 тысячи человек. По результатам опроса, почти 72% японцев не верят в успех переговоров по заключению мирного договора с Россией.

Более глубокое исследование провела японская газета Asahi Shimbun, которая опросила почти 2 тысячи жителей Японии. Так, 38% японцев готовы пойти на сделку по передаче Японии Шикотана и Хабомаи. 40% респондентов считают, что Токио вправе требовать у России все острова Курильской гряды. В успех переговоров по заключению мирного договора верят 57% опрошенных.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об информационной атаке японских СМИ, которые заявили, что Абэ согласен заключить мирный договор с Россией в обмен на Хабомаи и Шикотан. На информационные провокации отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который сообщил, что от японской стороны не поступало конкретных предложений по передаче Шикотана и Хабомаи.

Ранее "Правда.Ру" публиковала интервью дипломата и историка Николая Платошкина, который объяснил решение Владимира Путина ускорить подписание мирного соглашения с Японией.

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