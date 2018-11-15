Министр киберзащиты Японии не умеет пользоваться компьютером

Ёситака Сакурада признался, что не пользуется компьютерами, потому что подопечные выполняют за него необходимые действия. Чиновник посетовал на то, что с 25 лет занимает административные должности, а это предусматривает у него наличие секретарей, которые и помогают Сакураде.

Парламентарии в палате представителей, где проходила беседа, озадачившись подобным ответом, поинтересовались у министра кибербезопасности о мерах защиты от киберугроз на ядерных объектах. Сакурада ответил, что не разбирается в деталях. Подобная некомпетентность столь высокопоставленного чиновника просто шокировала парламентариев, сообщают японские СМИ.

Также зоной ответственности Ёситаки Сакурады является проведение предстоящей Олимпиады. Услышав критику в свой адрес, чиновник попытался выкрутиться, заявив, что не получал списка вопросов заранее, не учтя тот факт, что это предусмотрено протоколом. Позже Сакурада принёс извинения за свои слова.

Напомним, Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в столице Японии Токио. Они станут 33 по счету.

Читайте также:

Министр финансов Великобритании не умеет считать

Ким Чен Ун не умеет пользоваться биноклем

Пресс-секретарь "Яндекса" не умеет пользоваться гиперссылками