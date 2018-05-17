Китай жадно скупает золото на всех рынках

2018 год, похоже, будет годом повышенного спроса на золото во всем мире. Инвесторы ожидают, что спрос на золото будет повышаться пятый год подряд из-за геополитической неопределенности и слабых прогнозов на 2019 год в отношении экономики США и котировок доллара.

Источник: Flickr.com

Во времена экономических потрясений золото всегда служило инструментом хеджирования против снижения стоимости акций или валют. Столкнувшись с необычной волатильностью рынка, участники рынка вновь обращаются к золоту как к самому безопасному способу для инвестиций. Цена на золото выросла на 14 процентов в 2017 году и, вероятно, будет расти и дальше. Доллар США, как ожидается, потеряет какой-то процент своей стоимости в 2018 году, в то время как евро и другие валюты покажут скромный рост.

Китай, крупнейший импортер золота в мире, в последнее время активно занимался скупкой золота и, как ожидается, Пекин продолжит делать это в ближайшем будущем. Китайские продавцы ювелирных изделий работают над тем, чтобы привлечь более успешное, и более молодое поколение клиентов, расширяя свой ассортимент. После слабых розничных продаж ювелирных изделий в 2017 году, Китай с нетерпением ожидает гораздо более высоких продаж в 2018 году. Вывод средств на Шанхайской бирже золота был выше среднего показателя в 170 тонн в месяц. Спрос на золото в апреле вырос на 28 процентов с 2017 года.

На фоне повышающейся политической напряженности между США и Китаем инвесторы Поднебесной вновь обращают свое внимание на золото. В первом квартале 2018 года спрос на золото составил 78 тонн.

В дополнение к ювелирным изделиям, китайское правительство в течение последнего десятилетия активно увеличивало поставки золота. Также поступала и Россия. Считается, что этот шаг предшествует плану Китая по обеспечению юаня золотом, который может значительно обесценить доллар США и даже заменить доллар как глобальную резервную валюту выбора. Если это произойдет, ожидается, что цена на золото вырастет до новых, беспрецедентных высот, наряду с политическим сдвигом центра мировой мощи с Запада на Восток.Золото всегда пользовалось спросом. Если текущие тенденции продолжатся и спрос на золото ускорится, цена на золото будет только расти.

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