Китайские власти подтвердили рождение в стране детей с измененной ДНК

Правительство Китайской народной республики подтвердило рождение детей с измененной ДНК.

Об этом пишет старейшая англоязычная гонконгская газета South China Morning Post.

Авторы материала на страницах издания пишут, что власти Поднебесной наконец-то признали рождение детей с измененной ДНК. По словам представителей официального Пекина, столь сложными манипуляциями занимается ученый по имени Хэ Цзянькуй.

Сотрудники South China Morning Post в своей статье напоминают, что на сегодняшний день в стране действует запрет по изменению ДНК эмбрионов человека.

Хэ Цзянькуй, пишут авторы материала, набрал для участия в своем опасном эксперименте несколько супружеских пар. Он планировал сделать их детей невосприимчивыми к ВИЧ-инфекции. Известно о том, что две беременности завершились успехом. Еще одна из женщин-добровольцев до сих пор вынашивает плод с измененной ДНК.

Сообщается, что всех без исключения участников проекта накажут в соответствии с законами Китайской народной республики.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ряд западных средств массовой информации обвинил главу Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ына в создании самой настоящей армии клонов. Это, указывают акулы пера, суперсолдаты, что готовы будут пойти за "Гением среди гениев" — так порой называют Ким Чен Ына в Северной Корее — на смерть.

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