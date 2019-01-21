Китайские власти подтвердили рождение в стране детей с измененной ДНК

Правительство Китайской народной республики подтвердило рождение детей с измененной ДНК.
Об этом пишет старейшая англоязычная гонконгская газета South China Morning Post.
Авторы материала на страницах издания пишут, что власти Поднебесной наконец-то признали рождение детей с измененной ДНК. По словам представителей официального Пекина, столь сложными манипуляциями занимается ученый по имени Хэ Цзянькуй.
Сотрудники South China Morning Post в своей статье напоминают, что на сегодняшний день в стране действует запрет по изменению ДНК эмбрионов человека.
Хэ Цзянькуй, пишут авторы материала, набрал для участия в своем опасном эксперименте несколько супружеских пар. Он планировал сделать их детей невосприимчивыми к ВИЧ-инфекции. Известно о том, что две беременности завершились успехом. Еще одна из женщин-добровольцев до сих пор вынашивает плод с измененной ДНК.
Сообщается, что всех без исключения участников проекта накажут в соответствии с законами Китайской народной республики.
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