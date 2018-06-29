"Потому что полуварвары": названы причины недооценки Западом России

Элита Франции страдает от комплекса превосходства, именно это не дает ей открыть глаза и увидеть: Россия, которую она считает полуварварской, стала мощной державой. Такие мысли озвучил французский географ, участник экспертной группы European Centre for International Affairs Лоран Шалар в Atlantico.fr.

Фото: mil.ru

Он обратился к мартовскому заявлению российского лидера Владимира Путина, что РФ обладает ядерным оружием более продвинутым, чем-то, что есть у Вашингтона. Об этом, отмечает автор материала, много говорили в Новом Свете, а вот Старый не воспринял эту информацию.

Далее Шалар называет причину, почему Франции стоило задумать о том, что случилось: внешняя политика Парижа долгое время направлена на ослабление принадлежности к НАТО и ЕС. А это, убежден эксперт, означает, что дружбы с Москвой не будет. Кроме того, географ сделал историческое отступление, вспоминая нацистов, которые сначала вызывали лишь улыбку, а после вновь возвратился к мощи России, проявленной в сирийских боях.

Напоминает соотечественникам эксперт и о российском "предке" — СССР, который был первооткрывателем и активным участником прогресса в мировой науке. Автор текста делает это отступление для того, чтобы убедить читателя: ренессанс военных лабораторий, мощные финансовые вливания, качественная образовательная система действительно привели к технологическим достижениям.

Шалар убеждает соотечественников всерьез задуматься над словами Путина, а также адекватно оценить ситуацию в ЕС. Сейчас Союз не может договорить о мигрантах, сможет ли он при необходимости оперативно подняться на войну? Заранее отвечает эксперт и тем, кто решит напомнить ему о мощи армии НАТО. Она есть только на бумаге, лишенная единого языка и командования.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что Путин сообщил: испытания перечисленного им в обращении вооружения прошли успешно. Некоторые системы уже защищают суверенитет РФ. Российский лидер подчеркнул, что разработка оружия — ответ на выход Вашингтона из Договора об ограничении систем противоракетной обороны в 2002 году.

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