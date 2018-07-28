Премьер Венгрии считает, что Россия угрожает Прибалтике и Польше

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поделился своим мнением насчет отношений Российской Федерации со странами, входящими в Евросоюз. Так, по мнению венгерского политика, Россия угрожает не только Прибалтике, но и Польше.

Виктор Орбан считает, что Литва, Латвия, Эстония и Польша вправе считать, что Россия оказывает на них давление. Другим же странам Европы, по мнению премьер-министра Венгрии, опасаться нечего. Более того, Орбан высказал мнение, что европейским государствам необходимо стремиться наладить отношения с Москвой.

Венгерский политикой обозвал политику Евросоюза по отношению к России "примитивной". Он заявил, что нужно пытаться наладить крепкие и дружественные отношения с Москвой, а для этого стоит разработать четкий и конкретный план действий. По-другому, заявил Виктор Орбан, с Россией "не подружиться".

Высказался венгерский премьер-министр и по поводу отношений России с Украиной. По его мнению, они остаются такими напряженными из-за того, что Москва недовольна стремлением Украины евроинтегрироваться. По словам Виктора Орбана, Россия нуждается в своеобразных "буферных зонах", что будут отделять от Запада и защищать от потенциальной агрессии со стороны стран Евросоюза и Североатлантического альянса. Украина же такой "буферной зоной" быть не хочет, а даже наоборот, стремиться сблизиться с ЕС и НАТО, подчеркнул Орбан.

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