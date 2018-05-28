СМИ сообщили о "плохих новостях" из России для американских истребителей

Издание The National Interest делится сенсационной новостью. По мнению экспертов, всего один шаг отделяет Россию и Китай от создания технологии, которая даст возможность сбивать американские истребители-невидимки F-35 и F-22.

Издание делает экскурс в прошлое и отмечает, что эти государства уже имеют опыт разработки инфракрасных поисково-следящих систем. Плюс — оборонная промышленность обеих стран оснащена сетями передачи данных в воздухе.

По мысли издания, двум государствам осталось связать два или более истребителей посредством высокоскоростного канала передачи данных. При этом истребители должны иметь инфракрасные поисковые системы. В этом случае государства станут обладателями основных компонентов для создания способных противостоять стелс-технологии систем.

Авторы статьи считают, что такие разработки умерят потенциал американских истребителей пятого поколения. А поскольку технологии ведения схватки совершенствуются, F-35 и F-22 непременно столкнуться с неприятными последствиями всего происходящего.

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