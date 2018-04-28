Попавшие в Россию "Томагавки" ждет страшная судьба

Американские эксперты пытаются спрогнозировать судьбу крылатых ракет "Томагавк", попавших к российским военным после удара США по Сирии.
По данным Popular Mechanics считает, что Россия не будет использовать обломки американских крылатых ракет для совершенствования собственного оружия.
Cкорее всего, россияне, изучив строение "Томагавков", научатся их уничтожать. Обычно с помощью испытательного стенда изучаются команды системы наведения снаряда.
Как пишут военные аналитики, "передатчики могут быть протестированы на устойчивость к глушению, детали двигателей могут помочь обнаружить ее (ракету) с помощью инфракрасного излучения, а данные бортовой навигации можно использовать для информирования о расположении защитного радара".
Дальнейшие испытания и тестирования могут продолжаться в течение многих лет. Таким, образом, доставленные в Москву американские крылатые ракеты ожидает "судьба хуже смерти", резюмировали эксперты.
"Правда.Ру" ранее сообщала, что руководство минобороны России показалот в Москве фрагменты крылатых ракет коалиции, сбитых ПВО Сирии.
Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
По его словам, "фрагменты крылатых ракет, обнаруженные в указанных районах перехвата, имеют характерные пробоины от поражающих элементов зенитных управляемых ракет. На узлах и агрегатах имеются отметки с серийными номерами, датами и фирмами изготовителями и другие данные".
Рудской подчеркнул, что специалисты смогут без труда идентифицировать принадлежность этих фрагментов.
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