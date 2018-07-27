Порошенко решил не злить народ и отдохнуть на Украине

Найти место для отдыха на территории Украины. Такое поручение подчиненным дал украинский лидер Петр Порошенко. Ранее президент желал провести каникулы на Мальдивах, но вот "цена вопроса" породила скандал.
СМИ, рассказав общественности о мальдиво-испанских планах Порошенко, заставили главу страны одуматься и дать поручение руководителю Государственного управления делами Ивану Куцыке подобрать что-то достойное на территории родной страны. Об этом поведала "Страна.ua", ссылаясь на источник близкий к администрации главы государства.
Этот же источник раскрыл мотивы Порошенко: не злить граждан и улучшить мнение о себе в преддверии выборов. Первый вариант, нацпарк близ Крыма, не удовлетворил "отпускника".
В этом контексте стоит напомнить, в феврале на допросе в Оболонском суде президента спросили об отдыхе на Мальдивах, Порошенко пояснил, что ездил не на бюджетные средства. Допрос касался уголовного дела о госизмене в отношении предшественника Порошенко Виктора Януковича.
Читайте также:
Отпуск по-королевски: принц Гарри в Лас-Вегасе
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
ЦБ решил не пускать россиян и бизнес в валюту, чтобы не отказались от рубля и перед ограничениями долларовой ликвидности. Грядут санкции или запрет доллара?
Украинские власти разработали план по возвращению Крыма. Причем не в отдаленной перспективе, а к декабрю 2019 года. То есть осталось менее полутора лет.
Госдума приняла закон о повышении НДС. Впереди снос дач, взлет цен на бензин, товары и продукты, контроль переводов, работа до смерти и даже запрет доллара?
Госдеп США обнародовал декларацию о непризнании Крыма российским и клянется сделать ее "вечной", как декларацию Уэллеса в 1940-м. Что это означает для России?