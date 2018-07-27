Порошенко решил не злить народ и отдохнуть на Украине

Найти место для отдыха на территории Украины. Такое поручение подчиненным дал украинский лидер Петр Порошенко. Ранее президент желал провести каникулы на Мальдивах, но вот "цена вопроса" породила скандал.

СМИ, рассказав общественности о мальдиво-испанских планах Порошенко, заставили главу страны одуматься и дать поручение руководителю Государственного управления делами Ивану Куцыке подобрать что-то достойное на территории родной страны. Об этом поведала "Страна.ua", ссылаясь на источник близкий к администрации главы государства.

Этот же источник раскрыл мотивы Порошенко: не злить граждан и улучшить мнение о себе в преддверии выборов. Первый вариант, нацпарк близ Крыма, не удовлетворил "отпускника".

В этом контексте стоит напомнить, в феврале на допросе в Оболонском суде президента спросили об отдыхе на Мальдивах, Порошенко пояснил, что ездил не на бюджетные средства. Допрос касался уголовного дела о госизмене в отношении предшественника Порошенко Виктора Януковича.

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