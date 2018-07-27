Президент Эквадора рассказал о сдаче Ассанжа полиции

Основатель проекта WikiLeaks Джулиан Ассанж обязан покинуть посольство Эквадора в Британской столице. Об этом заявил лидер государства Ленин Морено.
Стоит, однако, отметить, что президент не назвал ни дня, ни месяца, ни года, когда это должно произойти, отмечает Reuters. Морено лишь заявил, что это должно произойти "в конечном итоге".
Интернет-журналист укрывается на территории посольства с 2012 года. Мужчина боится, что его могут выслать в США или Швецию. Первая страна вменяет ему публикацию секретной информации и сулит смертную казнь, а вторая обвиняет в изнасиловании, сейчас дело уже прекращено.
Ранее "Правда.Ру" писала, что эпицентр скандала вокруг ресурса WikiLeaks совпал с 2010 годом, когда на сайте появились документы дипломатической службы США. Логичным продолжением истории стало перекрытие приема пользовательских пожертвований на адрес сайта от MasterCard, Visa, PayPal. Официально они объяснили ситуацию так: ресурс вовлечен в противозаконную деятельность.
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