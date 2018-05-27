Китай официально обвинил США во вторжении

Китай опубликовал заявление, в котором обвиняет Вашингтон во вторжении. Американские суда зашли в акваторию Парасельских островов.

Для защиты Пекин отправил авиацию, она уведомила "заблудшие" корабли о необходимости выйти из чужой акватории. В Минобороне посчитали этот "заплыв" провокацией, "нарушением законов КНР и соответствующих международных норм, серьезным бесцеремонным нарушением территориального суверенитета Китая".

Кроме того, в Пекин пообещал усилить защиту морских и воздушных госграниц и предупредил, что в случае необходимости постоит за свою нацбезопасность.

Отметим, что агентство Рейтер уведомляло о приближении к Парсельским островам эсминеца USS Higgins и крейсера с ракетным вооружением USS Antietam.

Стоит пояснить, что острова относятся к территории, вокруг которой не утихают споры между Китаем и рядом стран Азиатско-Тихоокеанского региона. По мнению Вашингтона, Пекин создает искусственные острова в Южно-Китайском море, чтобы превратить их в военные объекты и расширить территориальные воды. КНР отрицает такую политику и отмечает, что обладает правом располагать то, что посчитает нужным на собственной земле.