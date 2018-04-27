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Источник Правда.Ру

Пьяные британские офицеры устроили побоище в Латвии

Мир

Британские офицеры в Риге устроили очередную драку с сотрудниками местной полиции.

Пьяные британские офицеры устроили побоище в Латвии. 386456.jpeg

Несколько дней назад балтийская пресса писала, что одного из военных задержали, а второго полицейским пришлось усмирять перцовым газом.

По данным Sunday Times, "им было сказано не совершать глупых поступков, но они действовали глупо". В Британии при этом подчеркнули, что нежелательно, " чтобы эта история развернулась в неправильную сторону".

В министерстве обороны страны подчеркнули, что "люди совершают ошибки". Провинившиеся военнослужащие задержаны и доставлены в свои воинские части сотрудниками военной полиции Латвии и Канады.

В ближайшее время их ожидают дисциплинарные взыскания со стороны командования. Представитель минобороны Британии заявил, что сейчас идет расследование обстоятельств случившегося.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что в Латвии полиция завела уголовное дело на военного НАТО, который в ноябре прошлого года устроил потасовку в рижском "Макдоналдсе" и избил местного жителя. Сейчас полиция думает, как вызвать на допрос британца и при этом не потратить государственные деньги.

До этого сообщалось, что военнослужащие НАТО устроили драку в одном из ресторанов Вильнюса. Дебоширов задержали. Причиной конфликта стал неоплаченный счет.

Происшествие случилось первого июля. А известно об инциденте стало в воскресенье из сообщения Департамента полиции. Военные Нидерландов из размещенного в Литве международного батальона НАТО отдыхали в одном из ресторанов Вильнюса. Но из-за неоплаченного счета возник конфликт, его участниками стали два иностранных солдата.

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Темы драка латвия британия
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