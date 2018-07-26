Коалиция США признала убийство более тысячи жителей Сирии

Авиаудары международной коалиции во главе с Соединенными Штатами Америки в Сирии и Ираке унесли жизни более тысячи мирных жителей. Об этом говорится в подготовленном коалицией отчете. Указывается, что с начала операции были непреднамеренно убиты по крайней мере 1059 гражданских лиц. В марте 2018 года же речь шла о восьми сотнях мирных жителей.
Военное вмешательство Соединенных Штатов Америки и их союзников в гражданскую войну на территории Сирийского государства началось осенью 2014 года. Поводом для интервенции стали действия на территории Сирии "Исламского государства"* и нескольких других террористических организаций. В 2017 года сирийское правительство обратилось в Организацию Объединенных Наций с просьбой наказать правительство США — по мнению Дамаска, американские военные целенаправленно бомбили школы и медицинские учреждения, что означает преднамеренное уничтожение местного населения.
В коалицию входят 60 стран. Главные ее участники, не считая Соединенных Штатов Америки — Франция, Турция, Великобритания, Израиль, Австралия, Канада.
Стоит отметить, что сирийское правительство не давало разрешения данным странам на военные действия на территории своего государства.
* "Исламское государство" (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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