Украина решила заманить к себе Илона Маска

Власти Украины намерены убедить компанию Tesla Илона Маска создать Gigafactory по производству аккумуляторных батарей на территории Незалежной.

Об этом заявил украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян. По его словам, "мы верим, что нам удастся убедить крупнейшего в мире производителя электрокаров - компанию Tesla - создать свою Gigafactory по производству аккумуляторных батарей в Украине".

Омелян заявил, что таким образом Украина может интегрироваться в мировую экономику и совершить технологический прыжок в сфере инфраструктуры.

По данным издания Взгляд, в середине июня Омелян говорил, что на Украине в ближайшие пять лет могут запустить первую линию вакуумного поезда по технологии Hyperloop. В сети долго обсуждали заявления украинского министра.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что американские ученые заявили, что кабриолет Tesla, отправленный в космос на борту ракеты SpaceX несет в себе огромное количество микроорганизмов. Опасность состоит в том, что микроорганизмы с Земли могут распространиться на чужой планете и стереть с ее лица все другие возможные биологические организмы.

"Если на Марсе имеется собственная биота, то существует риск "заразить" Марс земной жизнью. Будут ли земные организмы лучше адаптированы к марсианским условиям, чем местные микробы, и в конечном счете распространятся по всей планете, или же, напротив, марсианские микроорганизмы окажутся лучше адаптированы? Мы этого пока не знаем", - говорит профессор наук о Земле, атмосфере и планетах Университета Пердью, США Джей Мелош.