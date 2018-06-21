Разоблачено фото с "убитыми перед ЧМ" собаками

Журналисты немецкого журнала Stern со ссылкой на исследовательский центр Correctiv выяснили, что фото с мертвыми собаками, якобы убитыми в России, сделано в Карачи.
Эту фотографию к материалам об убийстве собак в России использовало даже агентство France-Presse.
Но выяснилось, что снимок сделал фотограф Reuters в 2016 году в пакистанском городе Карачи. Его полное изображение показывает, что по дороге проезжают моторикши, а реклама на щитах написана на языке урду.
Разумеется, в версии AFP транспорта не видно, а журналисты заявили, что снимок использован «в целях иллюстрации», и не стали уточнять место съемки.
Это не первая попытка очернения России в глазах болельщиков перед ЧМ по футболу. В 2017 году ВВС подготовил фильм "Армия российских хулиганов", в котором представил болельщиков агрессорами.
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