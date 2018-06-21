Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Разоблачено фото с "убитыми перед ЧМ" собаками

Мир

Журналисты немецкого журнала Stern со ссылкой на исследовательский центр Correctiv выяснили, что фото с мертвыми собаками, якобы убитыми в России, сделано в Карачи.

Разоблачено фото с "убитыми перед ЧМ" собаками. 388450.jpeg

Эту фотографию к материалам об убийстве собак в России использовало даже агентство France-Presse.

Но выяснилось, что снимок сделал фотограф Reuters в 2016 году в пакистанском городе Карачи. Его полное изображение показывает, что по дороге проезжают моторикши, а реклама на щитах написана на языке урду.

Разумеется, в версии AFP транспорта не видно, а журналисты заявили, что снимок использован «в целях иллюстрации», и не стали уточнять место съемки.

Это не первая попытка очернения России в глазах болельщиков перед ЧМ по футболу. В 2017 году ВВС подготовил фильм "Армия российских хулиганов", в котором представил болельщиков агрессорами. 

La Croix: иностранные туристы приехали La Croix: иностранные туристы приехали "делать любовь" с русскими

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы россия собаки Чемпионат мира по футболу
Обсудить
Актуальная аналитика
США и Канада
США наигрались в права человека
Формула небес
Виктор Цой - жив!
США и Канада
Космические войска США: создают — ну и пусть создают?
Читательский топ
Россия вывела ударный флот против авианосцев США
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Физики подтвердили реальность жизни после смерти
Старикам здесь не место: пожилых будут увольнять перед пенсией
Кремль честно рассказал об отношении Путина к пенсионной реформе
Новости Все >
Телеведущую в США застыдили за лицемерный плач в эфире. Видео
Разоблачено фото с "убитыми перед ЧМ" собаками
Новые правила: одолжил 10 тыс. рублей - пиши договор!
В Голливуде предложили посадить сына Трампа в клетку с педофилами
Врачи назвали дозу алкоголя для долгой жизни
La Croix: иностранные туристы приехали "делать любовь" с русскими
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Россия вывела ударный флот против авианосцев США

Российские малые ракетные корабли "Град Свияжск" и "Великий Устюг"  отправились  в Средиземное море.

Россия вывела ударный флот против авианосцев США
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Общество
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Наука и техника
Физики подтвердили реальность жизни после смерти
Общество
Старикам здесь не место: пожилых будут увольнять перед пенсией
Общество
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы

В России начинаются протесты против повышения пенсионного возраста. Граждане страны выходят на митинги против реформы.

Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Социологи: россияне хотят, чтобы Путин правил вечно
Политика
Социологи: россияне хотят, чтобы Путин правил вечно
Власть
Пенсионная реформа: почему некомпетентно правительство
Украина
Осознали: обнищавшая Украина начинает разваливаться
Наука и техника
БДК "Иван Грен" принят в состав ВМФ России

Мероприятие, посвященное торжеству, прошло в гавани Балтийска.

БДК "Иван Грен" принят в состав ВМФ России
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Общество
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Общество
Бонусом к бензину: в России "подорожает" загранпаспорт
Общество
СМИ: четверть умерших провинциалов не доживает до пенсии
Василий Амирджанов США наигрались в права человека Василий Амирджанов Соломон Соловьев Виктор Цой - жив! Соломон Соловьев Любовь Степушова Космические войска США: создают — ну и пусть создают? Любовь Степушова
Комментарии
Украина готовится поклониться НАТО
Кикабидзе рассказал, как ненавидел СССР и радовался его развалу
Шойгу рассказал, что будет в случае нападения на Крым
Единороссы признали банкротство созданной ими пенсионной системы
Украинцы признали Богдана Хмельницкого коммунистом и агентом Путина
Украинцы признали Богдана Хмельницкого коммунистом и агентом Путина
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Украинцы признали Богдана Хмельницкого коммунистом и агентом Путина
Ненавистнику Кикабидзе ответили про СССР
Украина готовится поклониться НАТО
Единороссы признали банкротство созданной ими пенсионной системы
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
"Мудрости не нажил": Пушков прокомментировал критику Кикабидзе в адрес СССР
Единороссы признали банкротство созданной ими пенсионной системы
"Мудрости не нажил": Пушков прокомментировал критику Кикабидзе в адрес СССР
Пять вариантов: в США рассказали, что Россия может сделать с Украиной
"Мудрости не нажил": Пушков прокомментировал критику Кикабидзе в адрес СССР
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Космические войска США: создают — ну и пусть создают?
Украина готовится поклониться НАТО
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Мир
Что России даст Чемпионат мира по футболу

Политолог, писатель, публицист, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что хоть Россия и не футбольная страна, чемпионат мира нам очень нужен и важен по многим причинам. Прежде всего, Чемпионат мира по футболу - 2018 откроет глаза на Россию простым людям в других странах и поставит западных политиков на место.

Что России даст Чемпионат мира по футболу
Права человека всё: США вышли из главного совета ООН
Мир
Права человека всё: США вышли из главного совета ООН
Чемпионат правды о России мы уже выиграли
Мир
Чемпионат правды о России мы уже выиграли
Израиль помогает саудитам создать ядерное оружие
Ближний Восток
Израиль помогает саудитам создать ядерное оружие
США захватили Польшу и несут ее на заклание
Мир
США захватили Польшу и несут ее на заклание
Евросоюз снова расчесал толерантность
Мир
Евросоюз снова расчесал толерантность
Госдеп считает своих граждан неадекватными
США и Канада
Госдеп считает своих граждан неадекватными
Россия не смотрит, что Китай делает с Вьетнамом
Южная Азия
Россия не смотрит, что Китай делает с Вьетнамом
Медицинская "реформа" Украины: больных - на органы
Украина
Медицинская "реформа" Украины: больных - на органы
Транскаспийский трубопровод под прицелом ВМФ РФ?
Бывший СССР
Транскаспийский трубопровод под прицелом ВМФ РФ?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался