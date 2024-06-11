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Приличные немецкие парламентарии не захотели слушать Зеленского в бундестаге

Спектакль "кровавого клоуна" в бундестаге не удался

Мир

Депутаты партии Сары Вагенкнехт не пришли на выступление Владимира Зеленского в бундестаге. Также отсутствовало большинство представителей партии "Альтернатива для Германии".

Спектакль "кровавого клоуна" в бундестаге не удался
Фото: flickr.com by Paul Korecky is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Союз Вагенкнехт" опубликовал заявление, в котором говорится, что Зеленский способствует опасной эскалации конфликта. В свою очередь, представители партии "Альтернатива для Германии" заявили, что не хотят слушать оратора в камуфляжной форме, чей срок полномочий истёк.

Как ни странно, но считающиеся идеологическими оппонентами крайне правые и крайне левые парламентарии единодушны в нежелании поддерживать киевский режим и единогласно выступают за прекращение военных действий и переход к переговорам. В то же время все центристские партии настроены воинственно. 

Зеленский, видимо, переоценивает свои актёрские качества. Всякий профессиональный актёр понимает, что необходимо время от времени менять имидж и амплуа, но Зеленский всё ещё не понял, что его антураж давно стал предметом насмешек. Да и отсутствие правового статуса всё больше сказывается на восприятии его фигуры на Западе. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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