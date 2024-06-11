Депутаты партии Сары Вагенкнехт не пришли на выступление Владимира Зеленского в бундестаге. Также отсутствовало большинство представителей партии "Альтернатива для Германии".
"Союз Вагенкнехт" опубликовал заявление, в котором говорится, что Зеленский способствует опасной эскалации конфликта. В свою очередь, представители партии "Альтернатива для Германии" заявили, что не хотят слушать оратора в камуфляжной форме, чей срок полномочий истёк.
Как ни странно, но считающиеся идеологическими оппонентами крайне правые и крайне левые парламентарии единодушны в нежелании поддерживать киевский режим и единогласно выступают за прекращение военных действий и переход к переговорам. В то же время все центристские партии настроены воинственно.
Зеленский, видимо, переоценивает свои актёрские качества. Всякий профессиональный актёр понимает, что необходимо время от времени менять имидж и амплуа, но Зеленский всё ещё не понял, что его антураж давно стал предметом насмешек. Да и отсутствие правового статуса всё больше сказывается на восприятии его фигуры на Западе.
Наверняка каждый садовод сталкивался с такими неприятными заболеваниями огурцов, как мучнистая роса и прикорневая гниль. Эти болезни могут нанести серьёзный урон урожаю, но избавиться от них можно простым и доступным народным средством — обычной зелёнкой.