Приличные немецкие парламентарии не захотели слушать Зеленского в бундестаге

Депутаты партии Сары Вагенкнехт не пришли на выступление Владимира Зеленского в бундестаге. Также отсутствовало большинство представителей партии "Альтернатива для Германии".

Фото: flickr.com by Paul Korecky is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic