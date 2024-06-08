Привет старикашке Соросу. Медведев отреагировал на просьбу FIDH выдать ордер на его арест

Дмитрию Медведеву приятна просьба от FIDH выдать ордер на его арест

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на обращение FIDH — Международной федерации прав человека к МУС с просьбой о его аресте.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля is licensed under public domain

"Как приятно получить признание эффективности наших совместных усилий против неонацистского режима в Киеве! Оно исходило от таких ублюдочных организаций, как неправительственные организации, принадлежащих отвратительному старикашке Соросу, который обратился в МУС из-за нашей скромной работы", — пишет в своём аккаунте мессенджера зампред Совбеза.

Медведев добавил, что такие организации как FIDH ни что иное, как самые настоящие пособники террористов.