Южная Корея отправила в КНДР ответную посылку после отправки навоза

Обмен оскорблениями между Кореями продолжается

Южнокорейские активисты отправили в КНДР воздушные шары с k-pop и популярными фильмами на USB-накопителях.

Фото: flickr.com by jennybento from Jackson Heights, usa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Акция проведена группой "Борцы за свободную Северную Корею" (FFNK). На флеш-картах содержатся записи музыкальных клипов и телепередач, а также две тысячи однодолларовых купюр. FFNK отправляет подобные воздушные шары с запрещенными в КНДР предметами уже много лет. Правительство Южной Кореи официально запрещает им проводить такие акции.

Лидер организации "борцов" назвал отправленные ими материалы "письмами правды и свободы". Недавний инцидент усугубил напряженные отношения между двумя странами. Ранее КНДР отправлял в Южную Корею воздушные шары с навозом и мусором, символизирующими южнокорейское культурное влияние.