Южная Корея отправила в КНДР ответную посылку после отправки навоза

Южнокорейские активисты отправили в КНДР воздушные шары с k-pop и популярными фильмами на USB-накопителях.

Фото: flickr.com by jennybento from Jackson Heights, usa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic