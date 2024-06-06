Южная Корея отправила в КНДР ответную посылку после отправки навоза

Южнокорейские активисты отправили в КНДР воздушные шары с k-pop и популярными фильмами на USB-накопителях.
Акция проведена группой "Борцы за свободную Северную Корею" (FFNK). На флеш-картах содержатся записи музыкальных клипов и телепередач, а также две тысячи однодолларовых купюр. FFNK отправляет подобные воздушные шары с запрещенными в КНДР предметами уже много лет. Правительство Южной Кореи официально запрещает им проводить такие акции.
Лидер организации "борцов" назвал отправленные ими материалы "письмами правды и свободы". Недавний инцидент усугубил напряженные отношения между двумя странами. Ранее КНДР отправлял в Южную Корею воздушные шары с навозом и мусором, символизирующими южнокорейское культурное влияние.
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