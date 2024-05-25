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"Неправота США очевидна": бывший директор ЦРУ назвал политику Байдена провальной и призвал помириться с Россией

Экс-директор ЦРУ Гейтс: США должны помириться с Россией

0:57
Мир

Экс-директор ЦРУ Роберт Гейтс назвал противостояние США и России бессмысленным и призвал страны заключить мир. Об этом пишет American Greatness.

Экс-директор ЦРУ Гейтс: США должны помириться с Россией
Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under public domain

Бывший сотрудник спецслужб отметил, что американский президент Джо Байден выбрал ошибочный курс по всем внешнеполитическим вопросам и проблемам национальной безопасности за последние 40 лет. Гейтс выразил сожаление, что действующие власти США не хотят договариваться с Москвой, нарушая все правила дипломатии и принципы здравого смысла.

По мнению экс-директора ЦРУ, неправота Вашингтона очевидна, так как он пытается изолировать Россию и настроить её против себя. Экспансия НАТО на восток более провокационна, чем возможность российского продвижения на запад, подчеркнул Гейтс.

Ранее контрнаступление ВСУ под Харьковом захлебнулось, едва начавшись.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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