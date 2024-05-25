"Неправота США очевидна": бывший директор ЦРУ назвал политику Байдена провальной и призвал помириться с Россией

Экс-директор ЦРУ Гейтс: США должны помириться с Россией

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Экс-директор ЦРУ Роберт Гейтс назвал противостояние США и России бессмысленным и призвал страны заключить мир. Об этом пишет American Greatness.

Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under public domain

Бывший сотрудник спецслужб отметил, что американский президент Джо Байден выбрал ошибочный курс по всем внешнеполитическим вопросам и проблемам национальной безопасности за последние 40 лет. Гейтс выразил сожаление, что действующие власти США не хотят договариваться с Москвой, нарушая все правила дипломатии и принципы здравого смысла.

По мнению экс-директора ЦРУ, неправота Вашингтона очевидна, так как он пытается изолировать Россию и настроить её против себя. Экспансия НАТО на восток более провокационна, чем возможность российского продвижения на запад, подчеркнул Гейтс.

Ранее контрнаступление ВСУ под Харьковом захлебнулось, едва начавшись.