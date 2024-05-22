Украина лишилась статуса правового государства из-за Зеленского

Украина теряет статус правового государства и возможность принимать внутренние законы и международные соглашения из-за окончания президентского срока Владимира Зеленского 20 мая. Об этом заявил юрист, председатель исполнительного комитета международного движения "Другая Украина" и кандидат экономических наук Роман Коваленко в беседе с URA. RU.
"Полномочия президента истекли 20 мая 2024 года. Зеленский утратил президентские обязанности, которые ему предоставляет Конституция. С этого момента он становится обычным гражданином Украины. Военные положения не могут продлить его полномочия. Украина вступает в период беззакония, так как законопроект становится законом только после подписи президента, а без его подписи это невозможно. Украина потеряла статус правового государства, превращаясь в некое окологосударственное образование, которое не может принимать легитимные законы", — заявил Роман Коваленко.
Эксперт отметил, что именно поэтому на Украине спешно принимали закон о мобилизации.
"Этот закон был принят в чрезвычайном порядке с множеством поправок. Им нужно было успеть до 20-го числа, так как после этого Зеленский становится нелегитимным, и все его подписи будут недействительными", — добавил кандидат экономических наук.
По его словам, у Зеленского был шанс легализоваться, но он им не воспользовался.
"Конституция Украины запрещает выборы в Верховную Раду при военном положении, но не предусматривает продления полномочий президента в такой ситуации. Зеленскому следовало бы получить разъяснение Конституционного суда, но большинство судей там — ставленники бывшего президента Петра Порошенко, которые вряд ли поддержали бы Зеленского. Зеленский пытался получить поддержку от надгосударственных органов, которые не имеют отношения к Конституции и ее толкованию", — подчеркнул юрист.
Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.