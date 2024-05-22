Украина лишилась статуса правового государства из-за Зеленского

Политолог Коваленко: на Украине больше не смогут принимать законы и соглашения

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Украина теряет статус правового государства и возможность принимать внутренние законы и международные соглашения из-за окончания президентского срока Владимира Зеленского 20 мая. Об этом заявил юрист, председатель исполнительного комитета международного движения "Другая Украина" и кандидат экономических наук Роман Коваленко в беседе с URA. RU.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine from Україна is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Полномочия президента истекли 20 мая 2024 года. Зеленский утратил президентские обязанности, которые ему предоставляет Конституция. С этого момента он становится обычным гражданином Украины. Военные положения не могут продлить его полномочия. Украина вступает в период беззакония, так как законопроект становится законом только после подписи президента, а без его подписи это невозможно. Украина потеряла статус правового государства, превращаясь в некое окологосударственное образование, которое не может принимать легитимные законы", — заявил Роман Коваленко.

Эксперт отметил, что именно поэтому на Украине спешно принимали закон о мобилизации.

"Этот закон был принят в чрезвычайном порядке с множеством поправок. Им нужно было успеть до 20-го числа, так как после этого Зеленский становится нелегитимным, и все его подписи будут недействительными", — добавил кандидат экономических наук.

По его словам, у Зеленского был шанс легализоваться, но он им не воспользовался.