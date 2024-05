Украина лишилась статуса правового государства из-за Зеленского

Украина теряет статус правового государства и возможность принимать внутренние законы и международные соглашения из-за окончания президентского срока Владимира Зеленского 20 мая. Об этом заявил юрист, председатель исполнительного комитета международного движения "Другая Украина" и кандидат экономических наук Роман Коваленко в беседе с URA. RU.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine from Україна is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication