В Белоруссии заявили об отражении атаки дронов на Минск

КГБ Белоруссии сообщило о предотвращении атаки БПЛА со стороны Литвы

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Белорусские правоохранительные органы успешно сорвали попытку атаки беспилотниками, запущенными с Литвы на цели в Минске. Об этом заявил глава Комитета государственной безопасности Беларуси — Иван Тертель.

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Иван Тертель отметил, что КГБ совместно с партнерами из других силовых структур провел ряд наступательных мероприятий, что позволило предотвратить атаки боевыми беспилотниками, прибывшими с Литвы, на объекты в Минске и его окрестностях. Он также добавил, что работы в этом направлении продолжаются, однако на данный момент "нельзя раскрывать подробности операции перед общественностью".