Ислам в школах: почему все больше детей выбирают новую веру?

Согласно информации от издания Bild, в Германии наблюдается увеличение числа родителей, которые сообщают о желании их детей-христиан принять ислам.
Этот тренд связывается с ростом числа мигрантов в стране. За последние восемь лет значительно возросла доля детей из мусульманских семей, посещающих школы. Большинство из этих детей происходят из семей с глубокой религиозной идентичностью.
Это приводит к тому, что дети из христианских семей становятся менее представленными, особенно в крупных городах.
По данным Bild, чтобы избежать чувства изоляции в школе, некоторые из них обращаются к родителям с просьбой принять ислам.
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