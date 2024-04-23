Ислам в школах: почему все больше детей выбирают новую веру?

Bild: все больше детей в Германии хотят принять ислам

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Согласно информации от издания Bild, в Германии наблюдается увеличение числа родителей, которые сообщают о желании их детей-христиан принять ислам.

Фото: pixabay.com by https://pixabay.com/en/users/6335159-6335159/ is licensed under Creative Commons посвящается CC0 1.0

Этот тренд связывается с ростом числа мигрантов в стране. За последние восемь лет значительно возросла доля детей из мусульманских семей, посещающих школы. Большинство из этих детей происходят из семей с глубокой религиозной идентичностью.

Это приводит к тому, что дети из христианских семей становятся менее представленными, особенно в крупных городах.

По данным Bild, чтобы избежать чувства изоляции в школе, некоторые из них обращаются к родителям с просьбой принять ислам.