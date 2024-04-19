В Молдавии продолжается проведение переписи населения, сопровождаемой недовольством и опасениями со стороны граждан. Жители регулярно обращаются в экстренную службу 112, выражая неудовольствие процедурой, требующей представления личных данных. Об этом сообщает EADaily.
Несмотря на штрафы, многие из них отказываются участвовать, иногда проявляя агрессию к переписчикам. Оппозиционные фигуры также высказывают опасения относительно процесса, утверждая, что власти стремятся к румынизации и объединению с Румынией.
Этот конфликт вызывает отторжение со стороны большинства молдавских граждан, которые придерживаются своих исторических корней и выражают недовольство такими попытками изменений.
По результатам 2023 года объем поставок атлантического лосося (семги) в Россию резко упал почти в два раза за последние пять лет и достиг отметки в 44 тысячи тонн.