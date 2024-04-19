Скандал на переписи: что скрывают молдавские власти от населения?

Молдоване опасаются румынизациии

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В Молдавии продолжается проведение переписи населения, сопровождаемой недовольством и опасениями со стороны граждан. Жители регулярно обращаются в экстренную службу 112, выражая неудовольствие процедурой, требующей представления личных данных. Об этом сообщает EADaily.

Фото: Wikipedia by Aurelian Sandulescu is licensed under CC BY 2.0

Несмотря на штрафы, многие из них отказываются участвовать, иногда проявляя агрессию к переписчикам. Оппозиционные фигуры также высказывают опасения относительно процесса, утверждая, что власти стремятся к румынизации и объединению с Румынией.

Этот конфликт вызывает отторжение со стороны большинства молдавских граждан, которые придерживаются своих исторических корней и выражают недовольство такими попытками изменений.