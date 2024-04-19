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Молдоване опасаются румынизациии

0:48
Мир

В Молдавии продолжается проведение переписи населения, сопровождаемой недовольством и опасениями со стороны граждан. Жители регулярно обращаются в экстренную службу 112, выражая неудовольствие процедурой, требующей представления личных данных. Об этом сообщает EADaily.

Молдоване опасаются румынизациии
Фото: Wikipedia by Aurelian Sandulescu is licensed under CC BY 2.0

Несмотря на штрафы, многие из них отказываются участвовать, иногда проявляя агрессию к переписчикам. Оппозиционные фигуры также высказывают опасения относительно процесса, утверждая, что власти стремятся к румынизации и объединению с Румынией.

Этот конфликт вызывает отторжение со стороны большинства молдавских граждан, которые придерживаются своих исторических корней и выражают недовольство такими попытками изменений.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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