"США показали свое отношение к Палестине, наложив вето на проект принятия страны в ООН", — заявил постпред РФ

Соединенные Штаты наложили вето на проект решения Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, рекомендующий Генеральной Ассамблее принять Палестину в состав всемирной организации в качестве полноправного члена, передает корреспондент РИА Новости.

Фото: flickr.com by Coalition for the ICC / Credit: UN is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic