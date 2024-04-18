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"США показали свое отношение к Палестине, наложив вето на проект принятия страны в ООН", — заявил постпред РФ

США наложили вето на проект принятия Палестины в состав ООН

Мир

Соединенные Штаты наложили вето на проект решения Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, рекомендующий Генеральной Ассамблее принять Палестину в состав всемирной организации в качестве полноправного члена, передает корреспондент РИА Новости.

США наложили вето на проект принятия Палестины в состав ООН
Фото: flickr.com by Coalition for the ICC / Credit: UN is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Двенадцать членов СБ ООН высказали свою поддержку. Воздержались два государства: Швейцария и Великобритания.

Палестина обладает статусом наблюдателя в ООН, в то время как Израиль является полноправным членом этой организации с 1948 года. В предложении резолюции, разработанном Алжиром от имени арабских стран, указывается: "Совет Безопасности, изучив заявку Палестинского государства о принятии в Организацию Объединенных Наций, предлагает Генеральной Ассамблее принять Палестинское государство в число членов ООН". В случае принятия этого предложения СБ, оно было бы отправлено на рассмотрение Генеральной Ассамблеи. Для принятия нового государства в ООН потребовалось бы две трети голосов членов ассамблеи.

Заявив на заседании Совета Безопасности посланник России Василий Небензя отметил, что США, отклонив предложение о принятии Палестины в состав ООН, продемонстрировали свое истинное отношение к палестинцам. "Воспользовавшись правом вето в пятый раз с начала вооруженных конфликтов в секторе Газа, они снова показали свое истинное отношение к палестинцам. Взглядам Вашингтона палестинцы не заслуживают обладать собственным государством. Они рассматриваются лишь как препятствие на пути реализации интересов Израиля", — добавил представитель.

При этом Небензя отметил, что в результате такого решения Вашингтон оказался практически в полном одиночестве. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац выразил благодарность Соединенным Штатам за использованное вето в отношении "позорного предложения" о принятии Палестины в ООН спустя полгода после нападения ХАМАС на еврейский государственный.

Ранее издание Intercept, ссылаясь на полученные дипломатические документы США, утверждало, что Америка давила на членов СБ ООН, чтобы они отвергли резолюцию о членстве Палестины в организации, и таким образом США избежали бы применения права вето. В одной из документаций говорилось, что глава Министерства Иностранных Дел Эквадора по запросу США поручил представителю этой страны при ООН оказывать давление на Японию, Южную Корею, Мальту (нестационарные члены Совета Безопасности) и Францию, чтобы они отклонили предложение о членстве Палестины в ООН.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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