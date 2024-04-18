Глава МИД Украины заявил, что у страны нет плана Б на случай прекращения помощи США

Кулеба: Нам не нужен план Б, мы будем реализовывать план А

2:08 Your browser does not support the audio element. Мир

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Киева нет запасного плана в случае не получения помощи от США и надеется воплотить в жизнь существующий план А.

Фото: wikimedia.org by Globalgistng is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Сергей Марченко, глава украинского Минфина, 15 марта представил вторую версию плана для случая, если США не окажут помощь. По его мнению, Украина будет обращаться к странам "Большой семерки" с просьбой увеличить финансовую помощь Киеву, если конгресс не примет соответствующее решение.

В эфире телеканала "Рада" Кулеба отметил, что необходимо дождаться одобрения законопроекта о помощи Украине со стороны конгресса. Он подчеркнул, что план А предполагает принятие окончательных решений, а не попыток. Он утверждает, что не имеет запасного варианта (плана Б) и что ключевым является реализация первоначального плана, в чем его поддерживает госсекретарь Энтони Блинкен.

Палата представителей США, согласно заявлению спикера Майка Джонсона, 17 апреля опубликовала три отдельных законопроекта о финансовой помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе, вместо принятия общего запроса на 95 миллиардов долларов, как предполагалось после сената.

По мнению России, поставки вооружений в Украину осложняют урегулирование конфликта, приводят к прямому вовлечению стран НАТО и являются "игрой с огнем". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что любые поставки содержащего вооружение материала для Украины станут целью для России. Он высказывал мнение о том, что США и НАТО активно участвуют в конфликте, в том числе предоставляют оружие и готовят кадры на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В то же время в Кремле заявили, что поставки оружия в Украину со стороны Запада не способствуют переговорному процессу и могут иметь негативные последствия.