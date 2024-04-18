Полос США в России навестила журналиста WSJ, обвиняемого в шпионаже в пользу США

Посол Линн Трейси из США навестила в четверг журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже, в спецучреждении "Лефортово", как было сообщено в отчете от американского посольства в Москве.
Отмечается, что Гершкович находился в хорошем настроении. ФСБ России объявила 30 марта 2023 года, что Гершкович был задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в пользу США. По информации российской спецслужбы, американец собирал сведения, которые могли поставить под угрозу государственные интересы, о деятельности одной из компаний военно-промышленного комплекса России. Эффективный представитель президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что Гершкович был задержан прямо при выполнении деятельности.