Полос США в России навестила журналиста WSJ, обвиняемого в шпионаже в пользу США

Посол Линн Трейси из США навестила в четверг журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже, в спецучреждении "Лефортово", как было сообщено в отчете от американского посольства в Москве.

Фото: www.flickr.com by U.S. Department of State is licensed under the image is in the public domain