Полос США в России навестила журналиста WSJ, обвиняемого в шпионаже в пользу США

Посол США Линн Трейси посетила обвиняемого в шпионаже Эвана Гершковича

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Посол Линн Трейси из США навестила в четверг журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже, в спецучреждении "Лефортово", как было сообщено в отчете от американского посольства в Москве.

Фото: www.flickr.com by U.S. Department of State is licensed under the image is in the public domain

Отмечается, что Гершкович находился в хорошем настроении. ФСБ России объявила 30 марта 2023 года, что Гершкович был задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в пользу США. По информации российской спецслужбы, американец собирал сведения, которые могли поставить под угрозу государственные интересы, о деятельности одной из компаний военно-промышленного комплекса России. Эффективный представитель президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что Гершкович был задержан прямо при выполнении деятельности.