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Китай остается трудным партнером: поездка Шольца в Пекин не принесла результатов

Шольц провалил переговоры по Украине и Ближнему Востоку в Китае

1:33
Мир

Переговоры канцлера Германии Олафа Шольца с лидером Китая Си Цзиньпином не были особо успешными. Шольц не смог убедить Пекин принять участие в мирной конференции в Швейцарии.

Шольц провалил переговоры по Украине и Ближнему Востоку в Китае
Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 International

Пекин согласился всего лишь поддержать мирную конференцию в Швейцарии, в которой Москва не будет участвовать, и схожие конференции в будущем.

На встрече с Шольцем китайский лидер заявил, что для скорейшего урегулирования украинского кризиса нужно думать о мире и стабильности, а не о собственных интересах. МИД КНР в свою очередь заявил, что Китай поддержит мирную конференцию, которую признают и Россия, и Украина, с равноправным участием всех сторон.

Шольц также написал в соцсети X, что просил Си Цзиньпина повлиять на Москву с целью прекращения конфликта на Украине.

По Ближнему Востоку у Берлина также мало общего, как и по Украине. Китай поддерживает хорошие отношения с Ираном и арабскими странами и ему ближе позиция Палестины, поэтому канцлер ФРГ смог только призвать обеспечить беспрепятственный доступ гумпомощи в Газу, подчеркнув, что это совместное требование Китая и Германии.

"Переговоры по Украине и Ближнему Востоку не увенчались особыми успехами. Для Шольца к концу его поездки Китай остается влиятельным, но трудным партнером по переговорам", — резюмировал Эндрисс из Tagesschau, входящего в медиагруппу ARD.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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