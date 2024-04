Китай остается трудным партнером: поездка Шольца в Пекин не принесла результатов

Переговоры канцлера Германии Олафа Шольца с лидером Китая Си Цзиньпином не были особо успешными. Шольц не смог убедить Пекин принять участие в мирной конференции в Швейцарии.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 International