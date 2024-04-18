Китай остается трудным партнером: поездка Шольца в Пекин не принесла результатов

Переговоры канцлера Германии Олафа Шольца с лидером Китая Си Цзиньпином не были особо успешными. Шольц не смог убедить Пекин принять участие в мирной конференции в Швейцарии.
Пекин согласился всего лишь поддержать мирную конференцию в Швейцарии, в которой Москва не будет участвовать, и схожие конференции в будущем.
На встрече с Шольцем китайский лидер заявил, что для скорейшего урегулирования украинского кризиса нужно думать о мире и стабильности, а не о собственных интересах. МИД КНР в свою очередь заявил, что Китай поддержит мирную конференцию, которую признают и Россия, и Украина, с равноправным участием всех сторон.
Шольц также написал в соцсети X, что просил Си Цзиньпина повлиять на Москву с целью прекращения конфликта на Украине.
По Ближнему Востоку у Берлина также мало общего, как и по Украине. Китай поддерживает хорошие отношения с Ираном и арабскими странами и ему ближе позиция Палестины, поэтому канцлер ФРГ смог только призвать обеспечить беспрепятственный доступ гумпомощи в Газу, подчеркнув, что это совместное требование Китая и Германии.
"Переговоры по Украине и Ближнему Востоку не увенчались особыми успехами. Для Шольца к концу его поездки Китай остается влиятельным, но трудным партнером по переговорам", — резюмировал Эндрисс из Tagesschau, входящего в медиагруппу ARD.