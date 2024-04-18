Полянский: американская делегация как наперсточник пытается обмануть международную общественность

Полянский обвинил США в распространении дезинформации на заседании ООН

2:06 Your browser does not support the audio element. Мир

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский раскритиковал американского коллегу Роберта Вуда за распространение ложной информации.

Фото: flickr.com by Coalition for the ICC / Credit: UN is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В ходе заседания Совета Безопасности ООН по БАПОР Роберт Вуд обвинил Россию и Китай в том, что они заблокировали проект резолюции США. Хотя это было сделано потому что проект не содержал требования о немедленном прекращении огня в секторе Газа.

"Мы сожалеем, что Совет сегодня вновь столкнулся с попыткой самой беспардонной дезинформации со стороны США. Утверждения о том, из-за того, что Россия и Китай заветировали ущербный американский проект резолюции, Совет безопасности не смог призвать к защите гуманитарных работников — это откровенная ложь и манипуляция", — отреагировал Полянский.

Тем более, что такой призыв уже содержится в предыдущих резолюциях 2712 и 2720. Американская сторона неоднократно пыталась ввести международную общественность в заблуждение, "докатившись до таких низких и бесчестных приемов".

Полянский заявил, что и не ждал другого от страны, которая четырежды ветировала проект резолюции с требованием немедленного прекращения огня. Таким образом США стали соучастниками убийства более 200 гуманитарных работников и почти 34 тысяч палестинцев в Газе. Вашингтон идет на любые ухищрения, чтобы не связывать руки своему союзнику на Ближнем Востоке для безнаказанных убийств палестинцев.

Ранее Израиль обвинил около 12 сотрудников Ближневосточного агентства ООН, созданного более 70 лет назад, в причастности к атаке ХАМАС на Южный Израиль 7 октября. Многие страны из-за этого приостановили выделение помощи агентству. Вместе с тем Израиль не предоставил доказательств в поддержку своих обвинений. Поэтому ООН начала внутреннее независимое расследование этих претензий.