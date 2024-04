Полянский: американская делегация как наперсточник пытается обмануть международную общественность

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский раскритиковал американского коллегу Роберта Вуда за распространение ложной информации.

Фото: flickr.com by Coalition for the ICC / Credit: UN is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic