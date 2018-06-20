Украина пытается привлечь новых людей в свою армию

Отметим, что по новым правилам военнослужащим, признанным негодными к военной службе по состоянию здоровья, будет позволено продолжать службу в войсках.

фото: http://www.president.gov.ua

"Правда.Ру" ранее сообщала, что старший оборонный советник Стивен Сильверстайн из США, который работает на Украине уже год, считает, что российская армия объективно слабее украинской.

В своем интервью украинскому изданию 112. ua Сильверстайн пояснил, что Россия с ее "советскими подходами к организации своей армии" слабее Украины.

По его словам, "в плане менталитета Россия намного слабее, в плане вооружения - гораздо сильнее. Но в долгосрочной перспективе стандарты НАТО и международные стандарты и подходы обеспечат формирование очень маневренной военной силы, которая будет легко приспосабливаться и поддаваться адаптации. Вот почему развивается Польша, бывшая Чехословакия, почему развилась Восточная Германия - через изменение менталитета людей и, в частности, военных. Он отличается от московского".

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