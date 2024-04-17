Миротворцы из РФ досрочно покидают Карабах

Гаджиев: миротворцы РФ досрочно выходят из Карабаха

0:41 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР

Миротворцы из России раньше срока начали уходить из Нагорного Карабаха. Об этом рассказал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Минобороны России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Согласно трёхстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, высшим руководством было принято решение о досрочном выводе миротворцев РФ, временно дислоцированных в Азербайджане", — цитирует Гаджиева "Вечерний Санкт-Петербург".

Он уточнил, что Минобороны России и Азербайджана работают, исходя из решений глав государств.

Вывод войск РФ подтвердил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.