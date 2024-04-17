Миротворцы из РФ досрочно покидают Карабах

Миротворцы из России раньше срока начали уходить из Нагорного Карабаха. Об этом рассказал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
"Согласно трёхстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, высшим руководством было принято решение о досрочном выводе миротворцев РФ, временно дислоцированных в Азербайджане", — цитирует Гаджиева "Вечерний Санкт-Петербург".
Он уточнил, что Минобороны России и Азербайджана работают, исходя из решений глав государств.
Вывод войск РФ подтвердил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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