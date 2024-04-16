Росконгресс представил аналитику по влиянию энергетического кризиса на экономику Германии

Росконгресс: Германии грозит деиндустриализация

Энергетический кризис, вызванный санкциями против России и стремлением к "зеленой" энергетике, имеет негативные последствия для промышленности Германии. Большие производственные компании переносят свои производства за пределы страны, что приводит к процессу деиндустриализации.

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Эти выводы содержатся в анализе, проведенном Росконгрессом, под названием "Деиндустриализация Европы: последствия самоубийственной экономической политики", который передает агентство РИА Новости.

Согласно докладу, в Германии — крупнейшем промышленном центре Европы — объем промышленного производства снижается с 2017 года, и этот процесс усиливается из-за сложности сохранения конкурентоспособности немецкой промышленности на мировой арене. Эксперты отмечают, что из-за роста издержек предприятия вынуждены сокращать инвестиции, переносить производство за границу или даже закрываться.

Один из ключевых факторов, влияющих на увеличение цен на энергоносители и ударивших по немецкой промышленности, — это не только санкции в отношении России и проблемы с "Северным потоком", но и немецкая стратегия "энергетического поворота" (Energiewende). Она подразумевает отказ от ядерной и углеводородной энергии в пользу возобновляемых и альтернативных источников энергии. Из-за этих факторов некоторые немецкие компании обращаются к другим странам, таким как США, в поисках выгодных условий.

Множество компаний уже столкнулись с необходимостью адаптации или закрытия производственных мощностей. Например, BASF из Германии закрыла один из заводов в Людвигсхафене и ввела меры по сокращению расходов на 1,1 миллиарда долларов. Lanxess AG сокращает персонал на 7%, а Trinseo закрыла завод в Белене и линию по производству в Штаде. Компания Olin также прекратила производство в Штаде. Еще одна немецкая компания, Allnex, закрыла завод в Гамбурге.