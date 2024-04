Росконгресс представил аналитику по влиянию энергетического кризиса на экономику Германии

Энергетический кризис, вызванный санкциями против России и стремлением к "зеленой" энергетике, имеет негативные последствия для промышленности Германии. Большие производственные компании переносят свои производства за пределы страны, что приводит к процессу деиндустриализации.

Фото: flickr.com by Paul Korecky is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic