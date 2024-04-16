Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ВТО: БРИКС занимает 37% мирового производства
Аэрофлот разрешил перевозить домашних животных на соседнем пассажирском кресле
Ульянов: Отозванные инспекторы МАГАТЭ вернулись на иранские ядерные объекты
РИА Новости: США будут убеждать Израиль не наносить соразмерный удар по Ирану
Отец Анастасии Ивлеевой защищает дочь от обвинений в дискредитации армии
Эксперт: Израиль стремиться втянуть США в конфликт с Ираном
SA: учёным впервые удалось произвести, сохранить и извлечь квантовые данные
ЦБ РФ: максимальная ставка по вкладам в рублях в I декаде апреля — 14,83%
Три причины, по которым макияж придает вам возрастные черты
Росконгресс представил аналитику по влиянию энергетического кризиса на экономику Германии

Росконгресс: Германии грозит деиндустриализация

Мир

Энергетический кризис, вызванный санкциями против России и стремлением к "зеленой" энергетике, имеет негативные последствия для промышленности Германии. Большие производственные компании переносят свои производства за пределы страны, что приводит к процессу деиндустриализации.

Росконгресс: Германии грозит деиндустриализация
Фото: flickr.com by Paul Korecky is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Эти выводы содержатся в анализе, проведенном Росконгрессом, под названием "Деиндустриализация Европы: последствия самоубийственной экономической политики", который передает агентство РИА Новости.

Согласно докладу, в Германии — крупнейшем промышленном центре Европы — объем промышленного производства снижается с 2017 года, и этот процесс усиливается из-за сложности сохранения конкурентоспособности немецкой промышленности на мировой арене. Эксперты отмечают, что из-за роста издержек предприятия вынуждены сокращать инвестиции, переносить производство за границу или даже закрываться.

Один из ключевых факторов, влияющих на увеличение цен на энергоносители и ударивших по немецкой промышленности, — это не только санкции в отношении России и проблемы с "Северным потоком", но и немецкая стратегия "энергетического поворота" (Energiewende). Она подразумевает отказ от ядерной и углеводородной энергии в пользу возобновляемых и альтернативных источников энергии. Из-за этих факторов некоторые немецкие компании обращаются к другим странам, таким как США, в поисках выгодных условий.

Множество компаний уже столкнулись с необходимостью адаптации или закрытия производственных мощностей. Например, BASF из Германии закрыла один из заводов в Людвигсхафене и ввела меры по сокращению расходов на 1,1 миллиарда долларов. Lanxess AG сокращает персонал на 7%, а Trinseo закрыла завод в Белене и линию по производству в Штаде. Компания Olin также прекратила производство в Штаде. Еще одна немецкая компания, Allnex, закрыла завод в Гамбурге.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Эмоциональное признание Саши Савельевой о встрече с Пугачёвой: что сказала Примадонна?

Пугачева выразила свое восхищение выступлением Савельевой, что стало для нее мощной мотивацией в творческом пути.

Саша Савельева рассказала, как Алла Пугачёва вдохновила ее на творческий путь
Наталья Подольская опубликовала снимки со дня рождения Преснякова
Певица Наталья Подольская показала фото со дня рождения Владимира Преснякова
Юлия Барановская показала красавицу дочь от футболиста Андрея Аршавина: вся в папу
Секреты кошачьего характера: 5 пород, которые не любят людей
Киевский режим до конца не может поверить в предательство Запада Дмитрий Плотников Си Цзиньпин высказался по поводу "мирных переговоров" в Швейцарии по Украине Любовь Степушова Пенза: провинциальный русский город заворожит достопримечательностями Ирина Савченко
Мы им будем не нужны: названы условия существования будущих колонистов Марса
Рассказываем как использовать яичную скорлупу с пользой и без вреда
Жена Евгения Петросяна объяснила свои прогулки в день появления на свет еë дочери Матильды
Жена Евгения Петросяна объяснила свои прогулки в день появления на свет еë дочери Матильды
Последние материалы
ЦБ РФ: максимальная ставка по вкладам в рублях в I декаде апреля — 14,83%
Три причины, по которым макияж придает вам возрастные черты
Туристы захотели на морскую прогулку и чудом остались в живых после кораблекрушения
Диетолог Мухина: от клубники может развиться отёк Квинке
"Ингосстрах" и Первый МГМУ: партнерство для будущих лидеров медицинской индустрии
Яичница под сыром: привычный завтрак в более аппетитном исполнении
Эти растения будут хорошо расти на кислой земле
Тренер Оборин рассказал об упражнении "Паучьи сгибания" для бицепса
Опрос "Читай-города" показал, что зрителю интересны фильмы про русских классиков
Кризис на Ближнем Востоке продолжается: Израиль готовит ответный удар
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников