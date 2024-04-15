Американский предприниматель считает, что США дают сигнал миру о том, что в Америке кончаются запасы оружия

Сакс считает, что в Америке заканчиваются запасы вооружений

0:51 Your browser does not support the audio element. Мир

Дэвид Сакс, который является американским предпринимателем, считает, что Америка не может поставить вооружение Киеву, и это подает сигнал другим странам о том, что в Вашингтоне истощены оружейные запасы.

Фото: flickr.com by World Trade Organization from Switzerland is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Миллиардер напомнил слова неоконсерваторов о том, что финансовая помощь Киеву со стороны США будет подавать сигнал КНР. Сакс утверждает, что сейчас этот знак и подается, только о том, что в Америке сильно потратилась и сейчас у нее очень малы запасы.

Напомним, что ранее Сакс говорил, что у Америки слишком большой государственный долг, поэтому она не может себе позволить длительную поддержку Украины.

А в сентябре 2023 года Митч Макконнелл, который является лидером меньшинства республиканцев в Сенате, говорил о том, что, поддерживая Киев, Америка помогает сдерживать КНР.