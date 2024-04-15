Дэвид Сакс, который является американским предпринимателем, считает, что Америка не может поставить вооружение Киеву, и это подает сигнал другим странам о том, что в Вашингтоне истощены оружейные запасы.
Миллиардер напомнил слова неоконсерваторов о том, что финансовая помощь Киеву со стороны США будет подавать сигнал КНР. Сакс утверждает, что сейчас этот знак и подается, только о том, что в Америке сильно потратилась и сейчас у нее очень малы запасы.
Напомним, что ранее Сакс говорил, что у Америки слишком большой государственный долг, поэтому она не может себе позволить длительную поддержку Украины.
А в сентябре 2023 года Митч Макконнелл, который является лидером меньшинства республиканцев в Сенате, говорил о том, что, поддерживая Киев, Америка помогает сдерживать КНР.
Бывший ведущий шоу "Модный приговор" Александр Васильев объяснил, правда ли жители средневековой Европы отличались нечистоплотностью.