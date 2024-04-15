Эммануэль Макрон назвал атаку Ирана по Израилю несоразмерной

Макрон: удар Ирана по Израилю был непропорциональным

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в эфире радиостанции RMC, что ответ, полученный от Ирана в результате налета на дипломатическое здание в Сирии, был несоразмерным.

Фото: Openverse by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0

Тегеран объяснил проведение операции тем, что Израиль предварительно атаковал иранское консульство в Дамаске, и при этом международное сообщество в лице ООН не предприняло никаких действий.

Относительно реакции Ирана на нападения со стороны Израиля Макрон выразил мнение о том, что она была несоразмерной, поскольку атаки Ирана были направлены против территории Израиля. По мнению президента, Израиль имеет право на самооборону, однако важно призвать обе стороны к соблюдению определенных рамок, чтобы предотвратить возможное наращивание напряженности в регионе.