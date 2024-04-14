Израиль отказался от нанесения ответного удара по Ирану

Виток эскалации на Ближнем Востоке заканчивается

1:31 Your browser does not support the audio element. Мир

Израиль воздержится от ответного удара по Ирану после сегодняшнего ракетного удара Ирана. Об этом сообщил премьер-министр Беньямин Нетаньяху.

Фото: flickr.com by U.S. Embassy Tel Aviv is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

1 апреля Израиль нанёс удар по иранскому консульству в Дамаске, причём погибли высокопоставленные военные. В ответ на этот теракт Иран в ночь на 14 апреля нанёс "удар возмездия". Однако из 300 ракет и беспилотников почти все были сбиты, поскольку предполагается, что Иран дал примерные указания на места прилётов. О каком-либо серьёзном ущербе Израилю не сообщается. Таким образом, Иран проявил сдержанность и политическую дальновидность. Руководство Израиля рассматривало варианты нанесения удара по атомным объектам Ирана.

Однако после вмешательства США, не заинтересованных в эскалации и возможной войне с Ираном, Израиль отказался от своих планов.

Дмитрий Медведев в своём телеграмм-канале так прокомментировал различие позиций США по вопросу Израиля и Украины.