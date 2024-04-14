Израиль отказался от нанесения ответного удара по Ирану

Израиль воздержится от ответного удара по Ирану после сегодняшнего ракетного удара Ирана. Об этом сообщил премьер-министр Беньямин Нетаньяху.
1 апреля Израиль нанёс удар по иранскому консульству в Дамаске, причём погибли высокопоставленные военные. В ответ на этот теракт Иран в ночь на 14 апреля нанёс "удар возмездия". Однако из 300 ракет и беспилотников почти все были сбиты, поскольку предполагается, что Иран дал примерные указания на места прилётов. О каком-либо серьёзном ущербе Израилю не сообщается. Таким образом, Иран проявил сдержанность и политическую дальновидность. Руководство Израиля рассматривало варианты нанесения удара по атомным объектам Ирана.
Однако после вмешательства США, не заинтересованных в эскалации и возможной войне с Ираном, Израиль отказался от своих планов.
Дмитрий Медведев в своём телеграмм-канале так прокомментировал различие позиций США по вопросу Израиля и Украины.
Америка не хочет на Ближнем Востоке большой войны. И пытается держать баланс и проявлять сдержанность. Убийства в Газе ухудшают перспективы Байдена на выборах, война между Израилем и Ираном вносит дополнительную неопределённость.
А гибель людей у нас им безразлична. Чем больше, тем лучше. Со всех сторон. Ведь это, как говорят американские должностные лица, «инвестиции». И они продолжают инвестировать…
Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.