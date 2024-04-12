По мнению бывшего аналитика Пентагона и отставного лейтенанта ВВС США Карен Квятковски, после переворота 2014 года на Украине нацизм объединил тех людей, которые выполняют интересы Соединенных Штатов и НАТО.
Она отметила, что нацизм редко встречается в публичной сфере и всегда обрекается на осуждение, однако на Украине это явление стало сплочающим элементом для тех, кто служит американским и альянсовым интересам. В ее словах звучит мысль о том, что марионеточный режим, возникший в Киеве в 2014 году, окутал собой украинский национализм, оставаясь в значительной мере опирающимся на нацистскую идеологию.
Карен отметила, что представители Сената США и руководители НАТО высказывают восторг по поводу поставок оружия в Киев. Она подчеркнула, что благодаря западной помощи в виде оружия, слежения и разведданных, а также личной дипломатической поддержке, Киев в течение последних восьми лет смог осуществлять военные операции против Донбасса.
Квятковски также отметила, что если бы не данная западная поддержка, а также открытая антироссийская позиция США и НАТО, соглашения по минским договоренностям могли бы быть исполнены в полной мере и мирное соглашение могло бы быть достигнуто без военных действий.
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