Figaro: йеменцам удалось выбить французский фрегат из акватории Красного моря

Фрегат FREMM не выдержал схватки в Красном море

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Французский фрегат столкнулся с непредвиденной атакой со стороны йеменцев и был вынужден отступить из вод Красного моря.

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Как сообщает газета Figaro, командующий фрегатом Джером Анри сделал заявление, что йеменцы готовы без колебаний выпускать и направлять дроны, летящие на уровне воды, взрывать коммерческие суда и запускать баллистические ракеты. Фрегат FREMM класса «Аквитания» «Альзас» покинул Красное море после того, как на нем закончились боеприпасы для отражения атак.