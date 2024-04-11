Лидер Белоруссии заявил, что в настоящее время есть все необходимое для переговоров по украинскому кризису

На встрече с президентом России Владимиром Путиным, лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск поддерживает позицию РФ в отношении мирного процесса в Украине, и в настоящее время есть все необходимое для переговоров о прекращении военных действий.
Лукашенко выразил полную поддержку российского руководства и лично Путина в их стремлении к мирному урегулированию конфликта. Он подчеркнул, что на данный момент имеются все предпосылки для начала переговоров. Лукашенко отметил, что, если страны-участницы заокеанского сообщества готовы к диалогу о прекращении военных действий, то и Украина будет вынуждена учесть этот факт.
Лидер Белоруссии подчеркнул, что судьба мира в Украине не зависит от Минска, и что инициатива должна исходить от других сторон.
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