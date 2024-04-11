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Лидер Белоруссии заявил, что в настоящее время есть все необходимое для переговоров по украинскому кризису

Лукашенко: сейчас есть все необходимо для переговоров о прекращении военных действий

0:49
Мир

На встрече с президентом России Владимиром Путиным, лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск поддерживает позицию РФ в отношении мирного процесса в Украине, и в настоящее время есть все необходимое для переговоров о прекращении военных действий.

Лукашенко: сейчас есть все необходимо для переговоров о прекращении военных действий
Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Attribution 3.0

Лукашенко выразил полную поддержку российского руководства и лично Путина в их стремлении к мирному урегулированию конфликта. Он подчеркнул, что на данный момент имеются все предпосылки для начала переговоров. Лукашенко отметил, что, если страны-участницы заокеанского сообщества готовы к диалогу о прекращении военных действий, то и Украина будет вынуждена учесть этот факт.

Лидер Белоруссии подчеркнул, что судьба мира в Украине не зависит от Минска, и что инициатива должна исходить от других сторон.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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