В МИД РФ прокомментировали решительность Украины — "Это может привести к окончательному истреблению украинцев"

Планы президента Украины Владимира Зеленского на организацию нового ответного действия направлены на демонстрацию Западу необходимости дополнительных финансовых вливаний и поставок вооружений.

Фото: www.council.gov.ru by Совет Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International