В МИД РФ прокомментировали решительность Украины — "Это может привести к окончательному истреблению украинцев"

Захарова: планы Зеленского ведут к истреблению украинцев

Планы президента Украины Владимира Зеленского на организацию нового ответного действия направлены на демонстрацию Западу необходимости дополнительных финансовых вливаний и поставок вооружений.

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Согласно высказыванию официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, это может привести к окончательному истреблению украинцев.

Захарова отметила в своем Telegram-канале, что заявление Зеленского о планах нового "ответного действия" Украины вызвано несколькими причинами. Она подчеркнула, что такие высказывания президента Украины направлены на продолжение кровопролития и показывают желание получить новые финансовые вливания и поставки вооружений от западных спонсоров.

По мнению Захаровой, Зеленский также старается "постоянно напоминать о себе миру" и поддерживать интерес к украинской демократии, при этом стремясь сделать это в контексте предвыборной политики и демонстрировать жизнеспособность байденовского проекта.