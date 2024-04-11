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Захарова: планы Зеленского ведут к истреблению украинцев

Мир

Планы президента Украины Владимира Зеленского на организацию нового ответного действия направлены на демонстрацию Западу необходимости дополнительных финансовых вливаний и поставок вооружений.

Захарова: планы Зеленского ведут к истреблению украинцев
Фото: www.council.gov.ru by Совет Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Согласно высказыванию официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, это может привести к окончательному истреблению украинцев.

Захарова отметила в своем Telegram-канале, что заявление Зеленского о планах нового "ответного действия" Украины вызвано несколькими причинами. Она подчеркнула, что такие высказывания президента Украины направлены на продолжение кровопролития и показывают желание получить новые финансовые вливания и поставки вооружений от западных спонсоров.

По мнению Захаровой, Зеленский также старается "постоянно напоминать о себе миру" и поддерживать интерес к украинской демократии, при этом стремясь сделать это в контексте предвыборной политики и демонстрировать жизнеспособность байденовского проекта.

 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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