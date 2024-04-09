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Министр обороны США Ллойд Остин: "Конечно, будь я Россией, то не хотел бы вступления Украины в альянс"

В США с пониманием отнеслись к недовольству России планами Украины по вступлению в НАТО

1:05
Мир

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин признался, что на его месте Россия вряд ли приветствовала бы вступление Украины и Финляндии со Швецией в состав НАТО.

В США с пониманием отнеслись к недовольству России планами Украины по вступлению в НАТО
Фото: flickr.com by U.S. Secretary of Defense is licensed under Public domain

Во время слушаний в Сенате США законодатели обратились к главе оборонного ведомства с вопросом о том, как бы Россия отреагировала на присоединение Киева к Североатлантическому альянсу. Остин ответил, что на месте Москвы он также не был бы рад вступлению Швеции и Финляндии в НАТО, несмотря на то, что эти страны уже являются членами блока.

Ранее глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявлял, что вопрос о членстве Украины в альянсе решен, но продолжаются дискуссии о сроках и условиях этого процесса. В конце сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подаче ускоренной заявки на вступление в НАТО. Однако генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг отметил, что полноценное членство Украины невозможно во время вооруженного конфликта.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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