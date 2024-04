Министр обороны США Ллойд Остин: "Конечно, будь я Россией, то не хотел бы вступления Украины в альянс"

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин признался, что на его месте Россия вряд ли приветствовала бы вступление Украины и Финляндии со Швецией в состав НАТО.

Фото: flickr.com by U.S. Secretary of Defense is licensed under Public domain